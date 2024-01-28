عناوين الصحف ليوم الأحد 28 كانون الثاني 2024

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النهار: الأعين مجدّداً نحو التصعيد الميداني... وضجة "الأونروا"

الأنباء الكويتية: حزب الله يعلن إدخال أسلحة جديدة في مواجهاته جنوباً

ارتياح عام للتحرك السعودي على خط حلّ أزمة الرئاسة وترقّب للاجتماع المقبل لـ «المجموعة الخماسية»

الوطن السورية: استمع لإحاطة حول الجولات واللقاءات التي أجرتها اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الحزبية … الرئيس الأسد: نجاح تجربة الإشراف على الانتخابات سيُبنى عليه في الاستحقاقات المقبلة



الشرق الأوسط السعودية: «الأونروا»... عقوبات غربية بعد الاتهامات الإسرائيلية

الفلسطينيون يتضامنون مع الوكالة الأممية... ودول غربية تنضم إلى أميركا في وقف التمويل