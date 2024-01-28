living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

موسكو: القوات الأميركية سبب التعقيد وستغادر سورية...

28
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية: اعتبر المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف أنه لا يمكن الحديث عن بقاء القوات الأميركية شرق الفرات، في حال انسحابها من العراق، وأكد أن هذه القوات ستغادر «عاجلاً أم آجلاً»، وعلى ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية التي تهيمن عليها ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» التعاون مع الحكومة السورية لحل مشكلاتها.

 

وحسب شبكة «رووداو» الكردية، قال لافرنتييف: «عندما تغادر القوات الأميركية العراق لن يكون بإمكاننا الحديث عن بقاء القوات الأميركية شرق الفرات»، وأكد ضرورة أن «تدرك رئاسة الإدارة الذاتية الكردية بأن الجنود الأميركيين سيغادرون سورية عاجلاً أم آجلاً، وسيضطرون (الإدارة الذاتية) إلى حل مشكلاتهم مع السلطة المركزية».


وأمس أعلن في العراق، عن انطلاق الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة، لإنهاء مهمة قوات ما يسمى «التحالف الدولي» في العراق، وذلك بعد إعلان الخارجية العراقية الخميس الماضي نجاح مفاوضاتها مع الحكومة الأميركية لإطلاق لجنة عليا، بهدف صياغة جدول زمني لوجود مستشاري «التحالف الدولي» في العراق، في حين قالت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»: إن اللجنة ستبدأ عملها في الأيام المقبلة، مشيرة إلى وضع 3 عوامل رئيسية في الاعتبار هي: تهديد داعش، والاحتياجات التشغيلية، وقدرات قوات الأمن العراقية.


واكد لافرنتييف أن السبب الرئيس للتعقيد الذي تشهده سورية حالياً، هو الوجود غير القانوني للجنود الأميركيين في أراضيها، وأشار إلى أن الأميركيين لا يسمحون بإجراء مفاوضات عميقة بين دمشق و«الإدارة الذاتية»، ولا يسمحون للحكومة السورية أن تعالج هذه المسألة وفق ما تراه مناسباً، «لكننا سنواصل جهودنا في هذا الاتجاه».


وأعاد لافرنتييف إلى الأذهان أنه قبل سنوات قررت الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب سحب جنودها من سورية، ومباشرة بعد يوم من ذلك حضر ممثلو «الإدارة الذاتية» إلى دمشق، وبدؤوا مباحثات معها بشكل فاعل، ليس معها وحسب بل مع الجانب الروسي أيضاً، وقال: «من خلال وساطتنا كانوا مستعدين لتنفيذ كل الاتفاقات، مثل، انتشار الجيش العربي السوري شرق الفرات، ومشاركة «قوات سورية الديمقراطية» في الجيش العربي السوري، ووعود أخرى، لقد أعربوا عن استعدادهم لتنفيذ هذه المسائل، وبعد أن قرر ترامب بضغط من حاشيته وإدارته بقاء القوات الأميركية في سورية، تغير موقف «قسد» مباشرة وتخلوا عن المسؤوليات التي أخذوها على عاتقهم».

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   