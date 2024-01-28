حزب الله يعلن إدخال أسلحة جديدة... التفاصيل

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الأنباء الكويتية: كشف حزب الله أنه أدخل أسلحة جديدة في المواجهات. وجاء في بيان أن عناصره بدأوا باستخدام أسلحة جديدة وهي عبارة عن صواريخ أرض/ أرض ومنها (صاروخ فلق واحد وفلق اثنين وصاروخ الماس).

وأشار إلى أن «صاروخ (فلق) تفوق سرعة انطلاقه سرعة الصوت ويبلغ مداه 10 كيلومترات، ووزنه 150 كيلوغراما في حين وزن رأسه المتفجر 50 كيلوغراما».

وأوضح أن «صاروخ (الماس) هو صاروخ مضاد للدروع ومن ميزاته تعقب الهدف عبر كاميرا تصوير مثبتة عليه والتي من مهامها البحث وتحديد الهدف وقصفه بأي درجة انحراف كانت، ويتراوح مداه بين 4 و10 كيلومترات».