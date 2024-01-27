بالفيديو: حصل في لبنان.. قتله وألقى قنبلةً على جثته!

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نشرت صفحة " وينيه الدولة" فيديو يظهر جريمة مروعة حصلت في بلدة بريتال البقاعية وبالتفاصيل :"



بتاريخ 16 كانون الثاني 2024 وبعد عدة ايام من الكمائن في مختلف ارجاء بريتال، نجح قاسم ا. برفقة عدد من الشبان المعروفين ب"تصفية" رفعت إ. في وسط سوق تجاري في القرية عبر اطلاق طلقات من اكثر من سبع رشاشات حربية على الضحية. ولم تكتفي العصابة بذلك بل قام قاسم ا. بالتمثيل بجثة ضحيته عبر الاقتراب منه وافراغ مخزن اضافي في جسد المغدور، من ثم القاء قنبلة على جثته داخل السيارة.

وقد أدت الجريمة أيضاً الى جرح شخص كان برفقة الضحية.

الملفت بالجريمة ان شخص من مطلقي النار قتل وجرح اثنان اخران جراء عملية اطلاق النار العشوائي الذي وقع اثر استهداف رفعت ا. كما يظهر الفيديو سيارتين فيهما ثمانية مسلحين ويظهر ان الشخص الذي قتل واصيب شقيقه فسيارتيهما خلف سيارة الضحية تظهران في نهاية الفيديو بشكل غير واضح. "

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