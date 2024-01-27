ماذا بعد الموازنة؟

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أقر مجلس النواب ليل امس مشروع موازنة 2024، بعدما اخذ بجزء كبير من التعديلات التي ادخلتها لجنة المال والموازنة على الصيغة الحكومية. غير ان الاهم من الخطوة الضرورية المذكورة، ان تشكل دافعا للسؤال عن سبب تلكؤ المجلس في اقرار القوانين الاصلاحية منذ عام 2019، وابرزها على الاطلاق الكابيتال كونترول واعادة هيكلة المصارف والانتظام المالي واستعادة الاموال المنهوبة وكشف حركة الحسابات واستقلالية القضاء… ناهيك عن الفشل الذريع في انتخاب رئيس، منذ عام 2022، ليغيب الاستحقاق الوطني الاول عن البرلمان اللبناني، ويحضر في برلمان الخيمة الخماسية، مع كامل التقدير لمساعي السفراء والدول الصديقة.



اما القوى السياسية المقصرة، فهي المسؤولة اولا واخيرا عن التمديد للفراغ وللأزمة، وقبل كل شيء لفقدان السيادة، وعلى ضميرها يقع التفريط بدماء الشهداء وتضحيات المضحين، منذ عشرات السنين.