وزارة التربية تنفي انهيار سقف مدرسة المنية: لتوخي الدقة في نشر الأخبار

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أفاد المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي في بيان بأن "عددا من المواقع الإخبارية، نشر خبرا مفاده أن سقف مدرسة المنية الواقعة في حي بلاط ، سقط من دون إصابة أي من الطالبات. وفور تبلغ وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي بهذا الخبر، كلف الإدارة والمنطقة التربوية في الشمال بالتواصل مع الهيئة العليا للإغاثة وتم تكليف مهندسين بالكشف على المدرسة، وتبين أن الخبر المنشور غير صحيح، وأن السقف غير مصاب بأي أضرار، بل أن بلاطة في أرضية إحدى غرف المدرسة انفصلت عن الأرض أن بلاطتين بجانبها انكسرتا لعدم تماسك الإسمنت على البلاط بصورة صحيحة، وسيرفع المهندسون تقريرهم إلى الوزارة لإجراء الإصلاحات على الأرضية".

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن "الاعتمادات المخصصة لصيانة المباني المدرسية غير ملحوظة في الموازنة العامة، وأن الأموال المخصصة للتربية من الهبات والقروض الدولية لا يمكن الإنفاق منها على الصيانة اليومية للمدارس، ولا يمكن تغيير وجهة استعمالها للصيانة، إذ أنها مخصصة لمشاريع الترميم وتأهيل المباني القائمة، أو لبناء مدارس جديدة، وذلك بحسب الهدف المحدد لها في الهبة أو القرض".

ودعا "الحرصاء على سلامة المدارس وتلامذتها والمواقع الإخبارية إلى توخي الدقة في نشر الاخبار والحصول على الحقائق من مصادرها الرسمية".