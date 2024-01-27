جميل السيد “يشرح” خلاصة قرار المحكمة الدوليّة

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كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على “إكس”: “غـ.ـزّة والمحكمة الدولية، ‏البعض انتقد عدم حسم المحكمة للأمور والبعض رحّب بقرارها، ‏بالطبع لم يكن وليس من قدرتها ان توقف الحـ.ـرب”.

‏وأضاف، “لكن أهم ما في موقفها أنها سلّطت الضوء على ارتكابات ومجازر إسـ.ـرائـ.ـيل وأنها كأعلى مرجع قضائي دولي قد قبلت دعوى جنوب أفريقيا بما لم يسبق له مثيل في تعاطي المراجع الدولية مع اسـ.ـرائـ.ـيل”.

‏وتابع، “خلاصة قرار المحكمة أنّه صوّر إسـ.ـرائـ.ـيل كمجرمة حرب، وهذا بحدّ ذاته إقرار دولي، وأنّه حذّرها بتوقيف عملياتها لأنها تسير على طريق الإبادة الجماعية في غـ.ـزة”.

‏وختم: “والآتي أوضح”.