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"غائم مع ضباب" اليكم حالة الطقس يوم غد

27
JANUARY
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، ان يكون الطقس غدا الأحد غائما جزئيا الى غائم أحيانا وضباب على المرتفعات مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، نحذر من تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 1200 متر، ويبقى احتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة والثلوج على الجبال التي تعلو عن ال 1400متر وما فوق.
وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: ينحسر تأثير العاصفة دانييلا "Daniella" تدريجا عن الحوض الشرقي للمتوسط بإنتظار منخفض جوي آخر مصحوب بكتل هوائية باردة قطبية المنشأ والذي يقترب تدريجيا  بدءا من مساء يوم غد الأحد والذي أطلقت عليه مصلحة الأرصاد الجوية إسم "حيان" "Hayan" فيحمل معه أمطار غزيرة وثلوج وعواصف رعدية ورياح شديدة.

تحذير : من تشكل السيول وارتفاع منسوب الانهر وانجراف التربة وعدم سلوك الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1200 متر بسبب تراكم الثلوج وتشكل طبقات من الجليد.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و19 درجة، طرابلس بين 9 و 17 درجة وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم إلى غائم جزئيا مع انخفاض درجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية بحدود ال 5 درجات على الساحل، تساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية كما تتساقط الثلوج خلال الفترة الصباحة بدءا من ارتفاع 1100 متر وتلامس ال 1000 متر في المناطق الداخلية، تنحسر الأمطار والثلوج تدريجيا بدءا من الظهر ليحل محلها موجة من الصقيع حيث يتكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 1200 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.
الأحد:غائم جزئيا الى غائم أحيانا وضباب على المرتفعات مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، نحذر من تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 1200 متر، ويبقى احتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة والثلوج على الجبال التي تعلو عن ال 1400متر وما فوق. الإثنين: غائم مع ضباب على المرتفعات وعودة درجات الحرارة الى الإنخفاض، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ال 1300 متر وما فوق ويتدنى تساقطها خلال الليل فتلامس 1200م على المرتفعات الشمالية. الثلاثاء: غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة، تتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد أحيانا لتقارب ال 85 كم/س يرتفع معها موج البحرمع تساقط لحبات البرد كما تتساقط الثلوج على الجبال بدءا من ارتفاع ال 1200 م وما فوق، ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ارتفاع ال 1100 متر.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 الى 15 درجة، فوق الجبال من 2 الى 7 درجات، في الداخل من 3 الى 6 درجات.
- الرياح السطحية: غربية وشمالية غربية، سرعتها بين 10و 40 كم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 90% 

- حال البحر: مائج.

- حرارة سطح الماء: 20°م.

- الضغط الجوي:764 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,39    ساعة غروب الشمس: 17,02 .

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