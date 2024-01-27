أبي رميا: هذه هي الأولويات بعد إقرار الموازنة... كي لا نضيع في التسويات الترقيعية!

A + A -

النائب سيمون ابي رميا عبر منصة إكس : اقرار الموازنة امس بعد التعديلات التي اقرّتها لجنة المال والموازنة برئاسة الزميل ابراهيم كنعان هو واجب وطني بالرغم من الاجماع على غياب الرؤية الاقتصادية.

لذا التذكير اكثر من ضروري لتحديد الاولويات وكي لا نضيع في التسويات الترقيعية:

- انتخاب رئيس للجمهورية

- تشكيل حكومة مهمتها وضع خطة انقاذ في مختلف القطاعات ومن مرتكزاتها الاساسية:

الانتهاء من التدقيق المالي الجنائي

تحديد الخسائر وتوزيعها

اعادة اموال المودعين

هيكلة المصارف

اللامركزية الادارية المالية الموسعة

الصندوق الائتماني

حل نهائي لعودة النازحين السوريين الى سوريا

انشاء مجلس للشيوخ

الاستراتيجية الدفاعية

كل هذه العناوين تتطلّب صحوة وطنية والتزام من قبل كل القوى السياسية.

هذه هي خريطة الطريق الوحيدة والا لبنان الذي نعرف ونحبّ الى زوال …