أبو زيد: غريب عجيب أمر ميقاتي

A + A -

اعتبر النائب السابق أمل ابو زيد عبر منصة X ان غريب عجيب أمر رئيس حكومة تصريف الاعمال كيف يستنبط الاجتهادات غير الدستورية وكيف يفسّر الدستور والصلاحيات على هواه...وآخر بدعه اللادستورية زعمُه لنفسه حق القيادة على مجلس الوزراء والوزراء والادارات والمؤسسات العامة وكأنه لم يكتف بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية والسطو على توقيعه.

وشدد على ان ميقاتي أراد توسيع الدائرة ليسطو ايضاً على صلاحيات الوزراء الذين بات كل واحد منهم بحسب اتفاق الطائف سلطة دستورية.



وأضاف ابو زيد: "إن أداء رئيس حكومة تصريف الاعمال بات مشبوهاً ويضرب الميثاقية والشراكة في البلد وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه ولا تجاهله، ولا نعرف من أين يستمد الميقاتي فائض القوة يتصرف كمفوّضٍ سام". وختم أبو زيد: "ولكن نقول له ولكل من يعتدي على الميثاقية والشراكة في البلد وحقوق المسيحيين حلّوا عنا".