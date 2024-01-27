غسان خوري يسلط الضوء على أزمة طرق المتن...

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سلّط نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان خوري الضوء على أزمة طرق المتن بالقول: كان ناقص قضاء المتن الشمالي بظل العاصفة، تحويل طرقاته الرئيسية والداخلية إلى ممرات للشاحنات المتجهة إلى البقاع عبر ترشيش/زحلة نتيجة لانهيارات ضهر البيدر.

‏طرقاتنا غير صالحة بالأصل لحركة المركبات العادية وبوابات المتن كارثية!

‏المكلس، نهر جارف وحفر على طول الطريق وقنوات تصريف مسدودة ومستنقع عند الجسر وعجقة سيّر ليل نهار.

‏جسر قناطر الزبيدة مغلق بسبب المحسوبيات المناطقية الضيقة.

‏طريق المتن السريع ظلام وانهيارات صخور وتربة، وحوادث سير مخيفة، ومستكترين فينا استكمال مخرج العطشانة.

‏طريق انطلياس- بكفيا من دون فاصل وسطي، ومخارج ومداخل لا تُحصى.

‏ وبالعالي طرقات داخلية غير جاهزة لحركة شاحنات الترانزيت!



‏ما بيكفّينا انهيار المباني المرخصة بفعل الفلتان وغياب الرقابة، واستشهاد الأبرياء، ومصالح فردية بتمنح التراخيص حتى في المقالع وبتتناسى حقوق وسلامة المواطنين.



‏كل هيدي التجاوزات نتاج غياب النظام العام وتجاهل أبسط حقوق العيش بأمان!

‏المطالبة بالحق حق، والاستجابة واجب!!

‏بركي تخمة التعيينات الإدارية الاخيرة الغير مبررة ويلي تمت على قياس المصالح الشخصية والحزبية بالوزارات المعنية، يكون كمان الها منفعة بتحسين الوضع المزري!