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غسان خوري يسلط الضوء على أزمة طرق المتن...

27
JANUARY
2024
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سلّط نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان خوري الضوء على أزمة طرق المتن بالقول:  كان ناقص قضاء المتن الشمالي بظل العاصفة، تحويل طرقاته الرئيسية والداخلية إلى ممرات للشاحنات المتجهة إلى البقاع عبر ترشيش/زحلة نتيجة لانهيارات ضهر البيدر.
‏طرقاتنا غير صالحة بالأصل لحركة المركبات العادية وبوابات المتن كارثية!
‏المكلس، نهر جارف وحفر على طول الطريق وقنوات تصريف مسدودة ومستنقع عند الجسر وعجقة سيّر ليل نهار.
‏جسر قناطر الزبيدة مغلق بسبب المحسوبيات المناطقية الضيقة.
‏طريق المتن السريع ظلام وانهيارات صخور وتربة، وحوادث سير مخيفة، ومستكترين فينا استكمال مخرج العطشانة.
‏طريق انطلياس- بكفيا من دون فاصل وسطي، ومخارج ومداخل لا تُحصى.
‏  وبالعالي طرقات داخلية غير جاهزة لحركة شاحنات الترانزيت!

‏ما بيكفّينا انهيار المباني المرخصة بفعل الفلتان وغياب الرقابة، واستشهاد الأبرياء، ومصالح فردية بتمنح التراخيص حتى في المقالع وبتتناسى حقوق وسلامة المواطنين.

‏كل هيدي التجاوزات نتاج غياب النظام العام وتجاهل أبسط حقوق العيش بأمان!
‏المطالبة بالحق حق، والاستجابة واجب!!
‏بركي تخمة التعيينات الإدارية الاخيرة الغير مبررة ويلي تمت على قياس المصالح الشخصية والحزبية بالوزارات المعنية، يكون كمان الها منفعة بتحسين الوضع المزري!

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