بالصور- لبنان لا يزال تحت تأثير "دانييلا"... استعدّوا لاشتداد العاصفة مجدّداً!

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لا يزال لبنان تحت تأثير العاصفة "دانييلا" شديدة الفعالية مصحوبةً بكتل هوائية باردة، والتي تؤدي الى تساقط أمطار غزيرة وعنيفة أحياناً، رياح شديدة وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة فيتدنّى مستوى تساقط الثلوج ويلامس صباح اليوم السبت ارتفاع الـ1000 متر على المرتفعات الشمالية. يخفّ تأثير العاصفة اعتباراً من بعد ظهر السبت، ومن المتوقّع أن تعاود نشاطها ليل الأحد.

تحذير من تشكُّل السيول وارتفاع منسوب الأنهر وانجراف التربة وعدم سلوك الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1300 متر بسبب تراكم الثلوج.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و19 درجة، طرابلس بين 9 و17 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.



المشهد شمالاً:



تراجعت نسبيّاً غزارة الأمطار في المناطق الساحلية صباح اليوم، مع استراحة للطبيعة بعد الخيرات التي أغرق الطرق بالسيول والفيضانات.

أمّا في الجرود الشمالية، فقد تمدّد الأبيض نزولاً حتى ارتفاع 1300 متر ليلاً، وزادت سماكته عن الـ15 سنتمتراً في إهدن وبشرّي وتنورين، ما أدّى الى قطع طريق حدث الجبة تنورين للمرة الأولى هذا الشتاء، وطريق تنورين اللقلوق أيضاً، وتحركت جرافات مراكز رفع الثلوج لإزالة الثلج عن الطرق.

ال#طقس المتوقّع في لبنان:

السبت: غائم إلى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة حيث تكون دون معدلاتها الموسمية بحدود الـ5 درجات على الساحل. يتكوّن الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار تكون غزيرة أحياناً خلال الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق خاصة على المرتفعات الشمالية. تتراجع حدة الأمطار اعتباراً من بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة، يتشكّل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال الليل من ارتفاع 1100 متر وما فوق لذا نُحذّر من خطر الانزلاقات.

الأحد: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرّقة ومتقطّعة ومن المتوقع أن تشتدّ اعتباراً من ساعات المساء مع حدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق ويبقى خطر تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو عن الـ1100 متر خلال ساعات الصباح الأولى.

الإثنين: غائم مع عودة درجات الحرارة للانخفاض ويتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطارمتفرقة تكون غزيرة احياناً مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع الـ1300 متر وما فوق ويتدنى تساقطها خلال الليل فتلامس 1100 متر في المرتفعات الشمالية.

الثلثاء: غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة ، تتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب الـ85 كم/س يرتفع معها موج البحرمع تساقط لحبات البرد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر

الرياح السطحية: جنوبية غربية ، سرعتها بين 10 و40 كم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب وغزارة الهطولات.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 90 في المئة

حال البحر: مائج حرارة سطح الماء: 20°م.

الضغط الجوي: 1016 HPA أي ما يعادل: 762 ملم زئبق