أسرار الصحف ليوم السبت 27 كانون الثاني 2024

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اللواء

جرى توزيع الأدوار النيابية لدى مختلف الكتل قبل يوم أو يومين من جلسات المناقشة، لكن حول التوسع في التأثير على الإستقرار العام.

سارع سفير دولة شمال أفريقية إلى نقل رسائل إلى مسؤولين معنيين حول مخاطر ما يجري في الجنوب، وعمل ما ضمن مهلة ليست بعيدة!

أدّت مشاكسة نائب تغييري ضد شركة نفطية، إلى حرمان لبنان، من تسهيلات دولة الشركة المعنية، مما أثر سلباً على التغذية بالتيار!

البناء

قال مرجع قانوني إن ما نحن أمامه ليس أكثر من قرار إجرائي لمحكمة العدل الدولية وليس حكماً في أساس الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا بوجه كيان الاحتلال. وأهم ما في القرار ومحوره هو قبول الدعوى لجهة مطابقة مضمونها مع توصيف جرم الإبادة الجماعيّة واختصاص المحكمة. والخشية كانت من دخول السياسة للقول إن ما قدّمته جنوب أفريقيا قد يكون جرائم حرب وليس جرم إبادة جماعية. وبالتالي فهو خارج نظر المحكمة في انتهاك اتفاقية منع جرائم الإبادة ويتم ردّ الدعوى شكلاً.

قال مصدر فلسطيني إن المقاومة عندما ترحّب بما صدر عن محكمة العدل الدولية فلأنه يغذّي مساراً تراكمياً في فضح كيان الاحتلال وطابعه الإجرامي ويفتح منصات عديدة لتحرّكات في الإطار القانوني، ضمن إطار النهوض العالمي الكبير الذي تفجّر في الشوارع العالمية منذ طوفان الأقصى؛ أما وقف النار فلو صدر عن المحكمة سيبقى بلا قدرة على تنفيذه والذهاب إلى مجلس الأمن محكوم بالفيتو الأميركي. والمقاومة لا تراهن على غير قوّتها لفرض إنهاء العدوان، لكنها لا تهمل كل تطوّر في المناخ الدولي المساند وقبول دعوى جنوب أفريقيا خطوة في هذا الاتجاه.

الجمهورية

ـ كشفت مصادر ديبلوماسية أن أحد أبرز زوار لبنان في الأيام القليلة الماضية أبلغ كبار المسؤولين أن إحدى العواصم المعنية بالأزمة رفضت إستقباله.

ـ نقل عن أحد الديبلوماسيين السابقين في لبنان الذي يمضي عطلته السنوية في بيروت أنه ّ سبق له أن حذر مما يجري قبل أكثر من 3 سنوات ولم يصدق أحد كبار المسؤولين روايته.

ـ أبلغ حزب بارز إلى وسطاء أن أحداً لم يفاتحه باستحقاق كبير، وإن الأوان الآن هو للميدان.