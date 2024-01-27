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عناوين الصحف ليوم السبت 27 كانون الثاني 2024

27
JANUARY
2024
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الأخبار

ـ العدالة المنقوصة
ـ ‫إسرائيل أمام معادلة أمن الشمال أو أمن تل أبيب!
ـ ‫المخابرات الألمانية في ضيافة حزب الله
ــ الخماسية الدولية - حزب الله: أيهما يُقنع الآخر؟
ـ لماذا تدخل المقاومة أسلحة جديدة إلى الميدان؟

اللواء
ـ محكمة العدل تطوق حرب الإبادة على غزة.. وتأمر إسرائيل بإجراءات خلال شهر!
ـ غوتيريش يحيل القرارات إلى مجلس الأمن ونتنياهو يركب رأسه.. وقصف حوثي على ناقلة نفط بريطانية
ـ واشنطن تعلق متويل الأونروا بشبهة "طوفان الأقصى"
ـ إقرار الموازنة بـ"تعديلات" لم تشمل سعر الصرف.. ميقاتي: انتخبوا رئيس وحلوا عنا
ـ الخماسية تلاقي بري عند منتصف الطريق.. وتطور نوعي في صواريخ المقاومة

البناء
ـ محكمة العدل الدولية: أركان جريمة الإبادة الجماعية متوافرة في دعوى جنوب أفريقيا بحق «إسرائيل»
ـ نتنياهو يهاجم المحكمة… جنوب أفريقيا تمتدح نزاهتها… وقوى المقاومة لإلزام الكيان بوقف الإبادة
ـ اليمن يستهدف سفينة نفط بريطانية وسفينة أميركية في خليج عدن… تطوّر نوعيّ على جبهة لبنان

الديار
ـ المحكمة الدولية: قرار اولي ينصر الفلسطينيين ويضع «اسرائيل» في قفص الاتهام
ـ هل تنجح اللجنة الخماسية بفك ارتباط الملف الرئاسي بحرب غزة؟

الجمهورية
ـ مهمة الخماسية: العبرة بتوفير النصاب
ـ موازنة.. الحد الأدنى
ـ الخماسية على طريق "اللبننة" أم انها "كتسبت" شهادتها!
ـ من النزاع على القرار في لبنان إلى إدارته قانونيا ودستوريا
ـ لاحل إلا بالشفافية المطلقة
ـ بيروت سادس أغلى مدينة عربية

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