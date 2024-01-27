عناوين الصحف ليوم السبت 27 كانون الثاني 2024

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الأخبار

ـ العدالة المنقوصة

ـ ‫إسرائيل أمام معادلة أمن الشمال أو أمن تل أبيب!

ـ ‫المخابرات الألمانية في ضيافة حزب الله

ــ الخماسية الدولية - حزب الله: أيهما يُقنع الآخر؟

ـ لماذا تدخل المقاومة أسلحة جديدة إلى الميدان؟

اللواء

ـ محكمة العدل تطوق حرب الإبادة على غزة.. وتأمر إسرائيل بإجراءات خلال شهر!

ـ غوتيريش يحيل القرارات إلى مجلس الأمن ونتنياهو يركب رأسه.. وقصف حوثي على ناقلة نفط بريطانية

ـ واشنطن تعلق متويل الأونروا بشبهة "طوفان الأقصى"

ـ إقرار الموازنة بـ"تعديلات" لم تشمل سعر الصرف.. ميقاتي: انتخبوا رئيس وحلوا عنا

ـ الخماسية تلاقي بري عند منتصف الطريق.. وتطور نوعي في صواريخ المقاومة

البناء

ـ محكمة العدل الدولية: أركان جريمة الإبادة الجماعية متوافرة في دعوى جنوب أفريقيا بحق «إسرائيل»

ـ نتنياهو يهاجم المحكمة… جنوب أفريقيا تمتدح نزاهتها… وقوى المقاومة لإلزام الكيان بوقف الإبادة

ـ اليمن يستهدف سفينة نفط بريطانية وسفينة أميركية في خليج عدن… تطوّر نوعيّ على جبهة لبنان

الديار

ـ المحكمة الدولية: قرار اولي ينصر الفلسطينيين ويضع «اسرائيل» في قفص الاتهام

ـ هل تنجح اللجنة الخماسية بفك ارتباط الملف الرئاسي بحرب غزة؟

الجمهورية

ـ مهمة الخماسية: العبرة بتوفير النصاب

ـ موازنة.. الحد الأدنى

ـ الخماسية على طريق "اللبننة" أم انها "كتسبت" شهادتها!

ـ من النزاع على القرار في لبنان إلى إدارته قانونيا ودستوريا

ـ لاحل إلا بالشفافية المطلقة

ـ بيروت سادس أغلى مدينة عربية