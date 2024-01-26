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"ما كنا ننتظره من محكمة العدل الدولية اكثر مما صدر اليوم"... الوزير باسيل: سنبقى نناضل من اجل العدالة والحق

26
JANUARY
2024
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كتب رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل عبر حسابه على منصة "اكس":

أكيد ان ما كنا ننتظره من محكمة العدل الدولية وقبلها من مجلس الأمن هو اكثر مما صدر اليوم، حيث كان يفترض بالحد الادنى ان يتضمّن قرار فوري لوقف العدوان الاسرائيلي على الفلسطينيين. ولكن يبقى قرار محكمة العدل الدولية بحق اسرائيل قراراً تاريخياً يشكّل تأكيداً صارخاً على قيام اسرائيل بالإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. نحن نؤيده ونرى فيه بريق أمل لإحقاق الحق والعدالة وننوّه بجهد جنوب أفريقيا. لو تحرّكت المحكمة الجنائية الدولية بنفس الفعالية عندما تقدّمت كوزير للخارجيّة بطلب رسمي في ٢٣ تموز ٢٠١٤ حول ارتكابات اسرائيل حينها في غزة لكانت شكلت رادعاً وربما ساهمت بتفادي ما يحصل اليوم. بكل الاحوال سنبقى نناضل من اجل العدالة والحق… GB

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