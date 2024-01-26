القصة مع جبران هينة كتير... بقلم سمير مسره

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بقولولنا دايما"، بعدكن لاحقين جبران؟ بعدكن مصدقين كلامه؟ بعدكن معتقدين انو عندو مستقبل سياسي؟

جوابنا واضح... نعم نحنا بكل فخر مكملين مع جبران... ليش؟ لانو ببساطة ما الكن غير تشوفو:

- قديش كان حضوره مفيد ومؤثر بالبرلمان.

- قديش كان خطابه وطني وجامع.

- قديش كان مدافع عن الدستور وتطويره.

- قديش كان همه ان تكون الحقوق مصانة للكل.

- قديش كان حرصه شديد على إيصال افكاره بطريقة مدروسة، لائقة، ومحترمة، نالت بوقتها اعجاب الرئيس بري يللي قال انو هل الكلام جميل.

القصة مع جبران هينة كتير. صحيح انو كان انتقاده قاسي، بس بالنهاية هيدي حقيقة على لسان كل مواطن لبناني؛ وكان لازم تنقال بهل الطريقة...

غير هيك وين الغلط بيللي قاله؟ وين الغلط بالمبادرة والمبادرات السابقة يللي متل عادته بيطرحها دايما" بكل ظرف؟

اذا القصة كيدية، او غيرة، او تغطية، المشكل بيكون ساعتها مش عندو بل عند غيره...