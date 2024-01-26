رد عنيف من أبي خليل على ميقاتي: هذه هي سوابقك بضرب الدستور!

A + A -

رد النائب سيزار أبي خليل على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالقول: "يلي بيسمعك بيصدّق!

سوابقك بتغذية الخزينة والحفاظ على المال العام لا تحصى ولا تعدّ! من الخليوي للاتصالات الدولية… لليوم"

وأكد أبي خليل: "الأخطر هي السوابق بضرب الدستور عبر استباحة الصلاحيات والتمهيد لتجاوزات جديدة عبر تنصيب نفسك الرئيس التسلسلي للوزراء !

وأوضح: "بدستور الطائف صار عنا رئيس مجلس وزراء وليس رئيس وزراء! يعني رئيس جلسة المجلس المنعقد وليس الرئيس التسلسلي للوزراء.

والمادة ٦٦ من الدستور واضحة انه لا سلطة فوق الوزير بوزارته".

وختم أبي خليل تصريحه: "انتبهوا وما تاخذوا لبلد لمطرح صعب نقدر كلنا نرجع منه!"