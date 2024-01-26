بعد الهزتين في تركيا... كيف هو الوضع في لبنان؟!

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كتب الخبير في علم الزلازل طوني نمر، اليوم الجمعة, على حسابه عبر منصة "إكس"، "أتلقّى الكثير من الاتصالات والاستفسارات حول الوضع الزلزالي في منطقتنا بشكل عام وفي لبنان بشكل خاص".



وأضاف, "اليكم بعض الأجوبة: "الهزتان الأرضيتان في جنوب تركيا مساء أمس بقوة 5 و 4.4 درجات هما هزتان ارتداديتان على فالقي زلازل 6 شباط 2023. ليس من المستبعد استمرار حصول هذه الهزات لفترة طويلة تتخطّى الذكرى السنوية الأولى للزلزالين".



وتابع نمر, "الطقس العاصف والبرق والرعد والرياح القوية والأمطار الغزيرة ليس لها أية علاقة بحصول الزلازل على الاطلاق".

وختم: "القصف في جنوب لبنان بوتيرته الحالية وتباعده بالزمان والمكان لا يؤثر على حصول الزلازل، وكذلك القصف البربري في غزة لا يؤثر على حركة فالق البحر الميت".