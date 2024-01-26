جنبلاط يتراجع: اتمنى اعتبار هذا الوصف في غير مكانه!

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كتب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط، في منشور على حسابه عبر منصة "اكس"، "في الحديث الذي أدليت به إلى جريدة الاخبار وصفت فيه خيار لبنان اولاً بالسخيف الأمر الذي يجعلني أتنكر لحقبة مهمة من تاريخي".



وأضاف, "لذا اتمنى اعتبار هذا الوصف في غير مكانه".

وكان جنبلاط قد اعتبر في حديث سابق لـ"الاخبار, ان "الوقت تغيّر عن الأيام التي رفعنا فيها هذا الشعار السخيف أيام ما يُسمى بـ 14 آذار"، مشيدا بـ"أبطال حماس الذين دحروا كل النظريات العسكرية والأمنية في العالم والاستعلاء الغربي والإسرائيلي"، مستشهداً بانطباعات "أستاذي وليد الخالدي بأن يحيى السنوار سيُعلَّم في المدارس العسكرية حول العالم".