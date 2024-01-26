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بنتيجة المتابعة... قوى الأمن توقف مروجي مخدرات في الضاحية

26
JANUARY
2024
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صدر عـن المديريّـة العـامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة, اليوم الجمعة, البلاغ التالي: "بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام شبكة بتخزين وتوضيب وتوزيع وترويج المخدرات في الضاحية".

وأضاف, "على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية أفراد الشبكة المذكورة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويتهم، ومن بينهم كل من: ا. ح. (مواليد عام 1989، لبناني) مطلوب بموجب 5 ملاحقات قضائية, ج. م. (مواليد عام 1980، لبنانية), زوجة الأول ا. ا. (مواليد عام 1995، لبناني)".

وتابع البلاغ, "بتاريخ 18-01-2024 وبعد عملية مراقبة دقيقة، نفّذت القوة الخاصة في الشعبة عملية متزامنة نتج عنها توقيف الثلاثة المذكورين في محلة الجاموس، وضبط بحوزة الثالث دراجة آلية مسروقة إضافة الى:

/3/ أكياس بداخلها مادة الماريجوانا زنة الكيس /28،7/غ

/6/ أكياس بداخلها مادة حشيشة الكيف زنة الكيس /23،3/ غ قائم

/9/ طبات بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنة الواحدة /4،8/غ

/22/ طبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين (نت) زنة الواحدة /4،3/غ

/20/ طبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين (بابلو اسكوبار) زنة الواحدة /9،3/غ

/4/ طبات بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين (شابو) زنة الواحدة /4،7/غ

/14/ مظروفًا بداخله مادة الكوكايين (غولد) زنة الواحد /2/غ

/3/ طبات بلاستيكية بداخلها مادة الباز (شابو) زنة الواحدة /4،4/غ

علبتَيْن بلاستيكيّتَيْن بداخلها مادة الكوكايين (بابلو اسكوبار) زنة الواحدة /5،1/غ

/3/ طبات بلاستيكية بداخلها مادة الباز (باز اكسترا) زنة الواحدة /4،7/غ
مبلغ مالي قدره /7،515،000/ ليرة لبنانية، وهاتف خلوي".

واستكمل, "بتفتيش منزل الأول والثانية الكائن في محلة الجاموس ضُبِطَ:

/6/ علب بلاستيكية مدوّن عليها montane. Antoni بداخلها مادة بيضاء زنة الواحدة حوالي /11،6/غ

- /30/ علبة بلاستيكية مدوّن عليها Pablo escobar بداخلها مادة بيضاء اللون زنة الواحدة حوالي /4،9/غ.

- /36/ طبة بلاستيكية مدوّن عليها Pablo escobar بداخلها مادة بيضاء اللون زنة الواحدة حوالي /9،3/غ.

- /101/ طبة بلاستيكية مدوّن عليها Pablo escobar بداخلها مادة حجرية بيضاء اللون زنة الواحدة حوالي /10/ غ.

- /76/ طبة بلاستيكية بداخلها بودرة بيضاء اللون زنة الواحدة حوالي /4،8/غ.

- /50/ طبة بلاستيكية بداخلها مادة حجرية بيضاء زنة الواحدة حوالي /4،5/غ.

- /115/ طبة بلاستيكية مغلّفة بنايلون بداخلها مادة بيضاء اللون زنة الواحدة حوالي /4،9/غ.

- /15/ طبة بلاستيكية بداخلها مادة حجرية بيضاء مدون عليه buzz extra زنة الواحدة حوالي /4،6/غ.

- /6/ أكياس نايلون بدخلها مادة يرجّح انها حشيشة زنة الواحد حوالي /13،7/غ قائم.

- /125/ طبة بلاستيكية بداخلها بودرة بيضاء اللون زنة الواحدة حوالي /4،3/ غ.

- /10/ أكياس نايلون شفاف بداخلها مادة يرجّح أنها ماريجوانا زنة الواحد حوالي /28/غ قائم.

- /25/ كيس نايلون شفاف بداخلها مادة يرجّح أنها حشيشة الكيف زنة الواحد حوالي /23،9/غ قائم.

- /184/ مظروفًا بداخله مادة gold زنة الواحد حوالي /2،2/غ.

- مبالغ مالية، وهاتف خلوي

وأردف البلاغ, "بالتحقيق معهم، اعترف الأول بتخزين المخدرات وتوزيعها على المروّجين لصالح أحد التجار، واعترفت زوجته بمساعدته بالتخزين والتوزيع. واعترف الثالث بأنه ينشط في ترويج المخدرات لصالح التاجر ذاته، وأنه ينشط على متن الدراجة الآلية التي أوقف على متنها".

وختم البلاغ: "أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".

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