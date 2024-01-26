شدد عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله على أن التشرذم المسيحي الموجود هو السبب الرئيسي للوضع المسيحي المتردي اليوم على كل المستويات السياسية وغير السياسية في البلد.



وقال في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI: "بالنسبة لنا، وبحسب النظام السائد في البلد، فمن الواضح أن التوافق هو الشيء الأمثل لايجاد صيغة حكم في البلد".



وأضاف: "في حال لم يتم هذا التوافق بين القوى السياسية على شخصية رئاسية، فإن الحل الآخر هو دعوة الرئيس نبيه بري لجلسة انتخاب رئيس بدورات متتالية "ولينجح من ينجح" طالما هناك مرشحان اليوم".

وأشار الى أن المرشحين هما الوزير السابق جهاد أزعور ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية.



وقال: "نحن كتيار قلنا إن الشخص المنتخب سنبارك له ولن نتعامل معه كما تعاملوا مع الرئيس ميشال عون بعرقلة وبنكد".



وأعلن أن مرشحهم في الجلسة الذي سيدعو اليها بري هو جهاد أزعور.