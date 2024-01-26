إعلان هام من وزير التربية!

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أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي, اليوم الجمعة, أن "ألفا وثلاث مدارس رسمية بدأت صناديقها تتلقى تباعا تحويلات مالية بالدولار من اليونيسف".

ولفت إلى أن "هناك 158 ثانوية تمت تغذية صناديقها في شهر كانون الأول الماضي".

ودعا الوزير المدارس التي لم تسلم موازناتها بعد، إلى إنجازها وتسليمها إلى الوزارة لكي تصل التغذية المالية إلى صناديقها، ما يمكنها من الإنفاق على تشغيل مرافقها، وسداد أجور وبدلات مترتبة أساسا على صناديقها .



ثم ترأس الوزير الحلبي اجتماعا لمجلس التعليم العالي، في حضور الأعضاء ، ودرس طلبات المؤسسات الجامعية وعددا من القضايا المبدئية في التعليم العالي، واتخذ في شأن كل منها القرارات المناسبة .