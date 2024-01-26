خاص - بالصور: حساب تحريضي يزرع الشقاق في الجبل!

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خاص tayyar.org -

تبيّن أن حسابا ينشط على موقع التواصل الاجتماعي X يثير الريبة بالنظر الى المحتوى الطائفي التحريضي الذي ينشره والذي يحمل على الاعتقاد بأن ثمة شبهة تتعلق بالقائم على هذا الحساب.

ولفت في الأيام الأخيرة التحريض الذي يمارسه هذا الحساب، كردّ على حسابات على X تتبنى الفدرالية. لكنه في واقع الأمر زعم أن هذا الطرح هو مشروع الموارنة، ليبني على زعمه هذا حملته التحريضية.

(الصور مرفقة اعلاه)

وعُلم أن اتصالات حصلت مع قيادات سياسية درزية من أجل تبيان حقيقة القائم على هذا الحساب واتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل الحد من غلوائه، خصوصا أن الهدف المباشر واضح ويتمثل في زرع الشقاق على مستوى أهل الجبل.