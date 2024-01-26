عناوين الصحف ليوم الجمعة 26 كانون الثاني 2024

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الأخبار: عقدة المفاوضات: لا تبادل تحت النار

خصوم فرنجية يخشون تسوية أميركية على حسابهم

جديد المقاومة: صاروخ يطارد فريسته وراء السواتر

هاجس الأوروبيين... أمن اليونيفيل أولاً







اللواء: سفراء الخماسية في خيمة بخاري: طائف رئاسي لإنهاء الشغور في بعبدا

إقرار الموازنة اليوم بعد «مداخلات تسجيل حضور».. وتهديدات إسرائيلية بابعاد مقاتلي الحزب



نداء الوطن: جعجع: تركيبة الدولة "مش شغّالة" وتغييرها يُناسب المسيحيين

قهوة البخاري تُعيد وئام "الخُماسية" والقطري يتبرّأ من طرح الأسماء



البناء: اليمن يصيب سفينة حربية أميركية في خليج عدن ويمنع عبور سفينتين تجاريتين/ بغداد تتسلم رسالة أميركية بالموافقة لبدء التفاوض على الانسحاب رغم العمليات/ النرويج تستضيف قادة مخابرات أميركا و«إسرائيل» وقطر ومصر لبحث الصفقة



النهار: الخماسية تقلع "محليّاً" وتصعيد للتهديدات الإسرائيلية



الجمهورية: سفراء "الخماسية" وضعوا خريطة الطريق

هل يفتح اللقاء الخماسي الباب الرئاسي؟

?l'orient le jour: Mesures provisoires de la CIJ contre Israël : à quoi faut-il s’attendre