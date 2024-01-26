عناوين الصحف ليوم الجمعة 26 كانون الثاني 2024

الأخبار: عقدة المفاوضات: لا تبادل تحت النار
خصوم فرنجية يخشون تسوية أميركية على حسابهم
جديد المقاومة: صاروخ يطارد فريسته وراء السواتر
هاجس الأوروبيين... أمن اليونيفيل أولاً
اللواء: سفراء الخماسية في خيمة بخاري: طائف رئاسي لإنهاء الشغور في بعبدا
إقرار الموازنة اليوم بعد «مداخلات تسجيل حضور».. وتهديدات إسرائيلية بابعاد مقاتلي الحزب
نداء الوطن: جعجع: تركيبة الدولة "مش شغّالة" وتغييرها يُناسب المسيحيين
قهوة البخاري تُعيد وئام "الخُماسية" والقطري يتبرّأ من طرح الأسماء
البناء: اليمن يصيب سفينة حربية أميركية في خليج عدن ويمنع عبور سفينتين تجاريتين/ بغداد تتسلم رسالة أميركية بالموافقة لبدء التفاوض على الانسحاب رغم العمليات/ النرويج تستضيف قادة مخابرات أميركا و«إسرائيل» وقطر ومصر لبحث الصفقة
النهار: الخماسية تقلع "محليّاً" وتصعيد للتهديدات الإسرائيلية
الجمهورية: سفراء "الخماسية" وضعوا خريطة الطريق
هل يفتح اللقاء الخماسي الباب الرئاسي؟
?l'orient le jour: Mesures provisoires de la CIJ contre Israël : à quoi faut-il s’attendre