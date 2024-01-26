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أسرار الصحف ليوم الجمعة 26 كانون الثاني 2024

26
JANUARY
2024
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

يعتقد مصدر دبلوماسي أن المواجهة الأخيرة في خليج عدن بين اليمن والبحرية الأميركية كانت نقطة فاصلة في وضع القيادة الأميركية بين خيار الحرب الشاملة وتسريع البحث عن حلول سياسية بعيداً عن الشعارات المعلبة. وأن قرار انسحاب البوارج الأميركية والزوارق الحربية أمام الهجوم اليمني هو قرار اتخذ على أعلى المستويات ويترجم الرؤية التي تقول بأن التورط في مواجهة تنتهي بخسائر بشريّة بات داهماً، وهو يعني الانزلاق إلى حرب تخرج عن السيطرة. وهذه اللحظة سوف تكون حاضرة كنقطة تحوّل في رسم السياسات اللاحقة.


كواليس

توقفت قوى المقاومة في العراق أمام الإعلان عن تلقي الحكومة لرسالة أميركية رسمية تُبدي الاستعداد لبدء التفاوض على إنهاء عمل قوات التحالف في العراق دون شرط وقف الهجمات عليها والاكتفاء بتأكيد حق الردّ عند التعرّض لهجمات أثناء التفاوض. ورأت في هذا التطور فتح مسار تفاوضيّ يحتاج من المقاومة مواصلة عمليّاتها حتى يكتمل ويتوّج بالنجاح مع إعطاء الأولوية للمهمة التي وضعتها المقاومة بعد الهجمات الأميركيّة على اليمن بفتح جبهة البحر المتوسط وإقفال الموانئ الإسرائيلية بالنار.

 

 



اللواء: أسرار

لغز

في خطوة غير مسبوقة، بدأت جهات أمنية لبنانية ذات صلاحية إقفال محلات الاتجار بالخضار والفواكه لغير اللبنانيين من دون الحصول على إذن، وتأدية الرسوم المطلوبة.

 

غمز
لم تلحظ لقاءات أو أحاديث بين نواب من «تكتل» و«كتلة» على غرار ما كان يحصل في المرات السابقة على هامش الجلسات.


همس

تبلَّغ لبنان بالطرق الدبلوماسية أن دعماً سيتوفر في مجالات المال والطاقة للبنان، خصوصاً بعد إنجاز الاستحقاق الرئاسي.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

بعد سرقة خطوط التوتر العالي في منشآت النفط في الزهراني، أظهرت التحقيقات أنّ عمالاً في مؤسسة عامة كبيرة، قد قاموا بتفكيك الشبكة تحت إشراف موظف كبير في المؤسسة، فيما تسعى جهات سياسية إلى إجبار الشهود على تغيير إفاداتهم لتحوير التحقيق.

 

تحاول جهات سياسية إدخال 300 متدرب إلى الجامعة اللبنانية تحت عنوان ملء الشغور الاداري في الكادر الوظيفي للجامعة خلافاً لقانون موازنة العام 2019 الذي منع التوظيف نهائياً.

 

تسعى ادارة مجلس الانماء والاعمار إلى تخصيص 1%؜ من قيمة مشروع قرض بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي، لموظفي المجلس.

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