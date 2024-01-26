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جديد المقاومة: صاروخ يطارد فريسته وراء السواتر

26
JANUARY
2024
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الأخبار: وزع الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية أمس فيديو لعملية استهدفت منصة تجسسية في موقع جل العلام.

 

وظهر في الفيديو مسار الصاروخ منذ انطلاقه وحتى انفجاره بالهدف بواسطة كاميرا مثبتة فيه. والصاروخ الموجه الجديد مضاد للدروع من نوع ATGM يُكشف عنه للمرة الأولى علماً أن المقاومة أدخلته في العمليات منذ فترة، ويجري توجيهه والتحكم به عن بعد. وهو في آلية حركته يشبه الكورنيت، ويبث صوراً عن مساره، وميزته انه قادر على التحليق بمسار قوسي، وعلى الوصول الى الأهداف التي يجري حجبها خلف سواتر أو جدران، وعلى التحليق فوقها ونقل الصورة بشكل مباشر ما يعطي الفرصة لتشخيص الهدف وتحديده بدقة قبل الانقضاض عليه من الأعلى والاطباق علبه اطباقا بصريا بعد إعطائه الأمر بالانفجار.

 

ويستخدم هذا الصاروخ لإصابة أهداف مختارة بعناية بناء على معلومات مسبقة.وأثار الفيديو مخاوف لدى العدو من قدرته على إصابة الدبابات التي يتم حجبها حالياً وراء سواتر عالية ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة أو بالمناظير من الجهة المقابلة.

 

وكان يوم أمس بدأ بنموذج حيّ عمّا هي عليه الأوضاع في الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة، من حيث الإرباك والفوضى اللذين يسيطران على الأجواء، مع غياب ثقة متزايد من المستوطنين بجيشهم وحكومتهم على حدّ سواء. فقد استفاق المستوطنون في «حانيتا» في الجليل الغربي على إغلاق الطرق، بالتزامن مع أوامر وجّهت لهم بالتحصّن في منازلهم للاشتباه بعملية تسلل من لبنان.

 

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية «حددت شخصية مشبوهة» في محيط المستوطنة، ليتبيّن بعد المسح عدم وجود عملية تسلل من الأساس.

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