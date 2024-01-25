سيزار المعلوف: الدولة أرهقت اللبنانيين بالضرائب والرسوم في مشروع الموازنة

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رأى النائب السابق سيزار المعلوف ان "في مشروع موازنة العام ٢٠٢٤ أرهقت الدولة اللبنانيين بالضرائب والرسوم من وثيقة الولادة إلى وثيقة الوفاة مرورا بإخراج القيد والزواج والطلاق والسجل العدلي وميكانيك السيارة ومخالفة قانون السير، بينما تجاهلت الضرائب والرسوم على النافذين".

واضاف المعلوف على "إكس": "من يحتل الأملاك البحرية والتي تقدر إيراداتها ب ٢٥٠ مليون دولار

والذين استفادوا باكثر من ٥ مليارات دولار على منصة صيرفة والضريبة هي نحو ١مليار دولار.

والذين يتهربون من رسوم الجمارك بنحو٢٠٠مليون دولار

والذين يستوفون الضريبة على القيمة المضافة من الناس ولا يدفعونها للدولة وتقدر الخسارة ٢مليار دولار".