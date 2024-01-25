سؤال برسم جميع اللبنانيين الذين تابعوا امس كلمة جبران باسيل.

A + A -

مقدمة اخبار OTV/الخميس 25 كانون الثاني 2024

من "أمن المجتمع المسيحي فوق كل اعتبار"، الى "الدفاع عن حكومة تسطو على صلاحيات رئيس الجمهورية المسيحي" فوق كل اعتبار...

ومن توحيد الموقف للحفاظ على ما تبقى من ميثاق وشراكة، الى تفتيت المفتَّت من دستور، وتبديد المبدَّد من صلاحيات، بتكليف سياسي واضح من المتربصين بالهوية اللبنانية، وطبيعة النظام... من جماعة الBusiness as usual في ظل الفراغ الميثاقي لا الاداري في سدة الرئاسة...

هكذا حولت سياسة القوات جلسة مناقشة الموازنة، لتِصدُمَ بعضاً كبيراً من جمهورها، التائق أولاً الى نقاش علمي بالخطط والارقام، والطامح ثانياً الى جمع الكلمة المسيحية والوطنية، والرافض ثالثاً لتكرار تجارب انقلاب السحر على الساحر منذ الثمانينات الى اليوم...

وعلى سيرة السحر والساحر: من الذي انتفض عام 1986 ثم أذعن في ال1990؟ ومن الذي قاوم في السبعينات، ثم سهَّل في 13 تشرين؟ ومن الذي تنازل السيادة والصلاحيات، قبل ان ينقلب السحر عليه عام 1994؟

من الذي دشَّن عهد الاستقلال الثاني عام 2005 بالتحالف الرباعي مع حزب الله وأمل والمستقبل والاشتراكي، قبل ان ينقلب السحر عليه بحكومات الوزير الواحد؟

من الذي بصم على البيانات الوزارية لمعظم الحكومات التي شارك فيها الى جانب حزب الله، مع تحفظ شكلي، وبحصص وصلت الى نائب الرئيس واربعة وزراء، وغطى كل السياسات الخاطئة، واعتبر رياض سلامة انجح حاكم مصرف مركزي رافضاً تعيين بديل، قبل ان ينقلب السحر عليه وعلى الشعب اللبناني، بالانهيار الكبير؟

من الذي همش قضية المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وصولاً الى تطيير قانون اللقاء الارثوذكسي، قبل ان ينقلب السحر عليه بتمثيل نيابي متواضع؟

من الذي اعتبر الارهاب ثورة، وبشَّر بالربيع، قبل ان ينقلب السحر عليه وعلى الناس تمدداً لداعش، واحتلالاً لجرود لبنان؟

من الذي انقلب على عهد الرئيس عون، وطالب مراراً باستقالة رئيس الجمهورية، بدل المطالبة برحيل المتسببين الفعليين بالكارثة؟

من الذي رفض عودة النازحين السوريين، وقلل من اهمية المشكلة، رابطا بين حلها وسقوط الرئيس السوري، قبل ان ينقلب السحر عليه وعلى اللبنانيين والسوريين بمأساة النزوح؟

من الذي اطلق الوعود الفضفاضة، كخفض سعر الدولار في اليوم التالي للانتخابات، قبل ان ينقلب السحر عليه وعلى اللبنانيين ارتفاعاً غير مسبوق في سعر صرف الدولار بعد خروج الرئيس عون من بعبدا؟

اما بعد الفراغ، فمن الذي هدد بتعطيل النصاب منعاً لوصول مرشح من 8 آذار ثم تراجع، ثم هدد، ثم تراجع من جديد؟ ومن الذي زايد برفض تشريع الضرورة قبل أن يزيد عدد القوانين التي اسهم في تشريعها الى ما يفوق ال119؟

ومن الذي يغطي اليوم كل ارتكابات حكومة نجيب ميقاتي اللادستورية واللاميثاقية التي تقضي على ما تبقى من صلاحيات الرئيس؟

ولماذا فضلت القوات تحييد معظم الاطراف، والتصويب فقط على من وضع النقاط على حروف الميثاق والدستور؟ ولماذا باتت كل قضية القوات منذ سنوات تختصر بالتهجم على طرف واحد ومسايرة كل الآخرين؟

سؤال برسم جميع اللبنانيين الذين تابعوا امس كلمة جبران باسيل.