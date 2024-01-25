living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تجمع اساتذة من أجل الجامعة اللبنانية: هل سيبصر التفرغ النور على حساب شطب أسماء مستحقين لا داعم لهم؟

25
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

سأل تجمع "اساتذة من أجل الجامعة اللبنانية" في بيان عما اذا كان "التفرغ في الجامعة اللبنانية سيبصر النور على حساب شطب أسماء المستحقين الذين لا داعم لهم؟"، وقال: "تسع سنوات مضت على تفرغ العام 2014 ولا يزال المئات من الأساتذة المتعاقدين ينتظرون اقرار ملف تفرغهم في الجامعة اللبنانية، في ظل ظروف معيشية أقل ما يقال إنها لا تليق بأستاذ جامعي".

وقال: "لقد أنجز هذا الملف من قبل رئاسة الجامعة وأصبح حاليا في عهدة وزير التربية تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزارء. وهنا لا بد من أن نطلق الصرخة عاليا للتشديد على نقاط  عدة هامة جدا وهي الآتية:

-أولا، إن اقرار التفرغ أصبح حاجة ملحة للجامعة حيث أن القانون ينص على أن نسبة المتفرغين يجب أن تكون 80 بالمئة ونسبة المتعاقدين 20 بالمئة، في حين أن النسبة حاليا هي العكس تماما. وهنا لا بد من التذكير بأنه مع الانهيار الاقتصادي في السنوات الأخيرة، كان لصمود الأساتذة المتعاقدين وجهودهم الجبارة الدور الكبير في استمرارية الجامعة وبقائها.

- ثانيا، إن مئات الأساتذة المتعاقدين من أصحاب الكفاءات العالية والذين امضوا سنوات طويلة في خدمة الجامعة، يخشون اليوم من تكرار مأساة تفرغ العام 2008، حيث شطبت في مجلس الوزراء عشرات اسماء المستحقين تحت ذريعة التوازن الطائفي في الملف. إذا كان إقرار الملف الحالي يتوقف على إيجاد نوع من التوازن (على الأقل كدفعة اولى) فإن جميع الأحزاب مطالبة بإنصاف الأساتذة من خلال اعتماد الأقدمية كمعيار وحيد لاختيار العدد المناسب، مما يحقق الحد الأدنى من العدل بين الأساتذة من ابناء الطائفة الواحدة.

- ثالثا، منذ سنوات طويلة ونحن نناشد ونطالب بإيجاد حل جذري ونهائي لقضية التفرغ في الجامعة اللبنانية وذلك من خلال إقرار قانون عادل وشفاف بعيدا عن المحاصصات الطائفية والسياسية، بحيث يصبح التفرغ تلقائيا بعد مرور خمس سنوات على تعاقد الأستاذ وفقا لمعايير أكاديمية واضحة ومحددة في القانون،  وبنصاب قانوني كامل، مما يؤكد على حاجة الجامعة الى تفرغ الأستاذ المعني".

وختم: "من هنا، نطالب النواب عامة والنواب زملاءنا في الجامعة خاصة، أن يعملوا على تقديم اقتراح قانون للتفرغ بغية إقراره في مجلس النواب، هكذا يكون النهوض الفعلي بالجامعة من خلال إبعادها عن كل التجاذبات والمحاصصات البغيضة واللاعادلة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   