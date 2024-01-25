"DANIELLA" تصل فجر الغد.. أمطار جارفة ورياح قطبية وثلوج على 1000 متر وتحذير!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ورياح ناشطة تشتد لتلامس سرعتها ال 85 كم/س، شمال البلاد يرتفع معها موج البحر لحدود ال 3 أمتار، تنهمر أمطار غزيرة تسوء معها الرؤية وتتشكل السيول على الطرق مع إنجرافات في التربة نتيجة وصول العاصفة الثلجية Daniella وتأثيرها. تتساقط الثلوج خلال النهار بدءا من ارتفاع 1400 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ال 1200 متر مع تدني درجات الحرارة وصولا الى ارتفاع ال 1000 متر فجر يوم السبت في المناطق الشمالية، كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات و انعدام الرؤية بشكل كلي.

وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، تؤدي الى أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة برياح ناشطة وعواصف رعدية ابتداء من فجر يوم الجمعة حيث تتأثرالمنطقة بمنخفض آخر مصدره البحر الأسود، أطلقت عليه مصلحة الارصاد الجوية اسم دانيلا "Daniella"، ويكون مترافقا برياح قطبية أشد برودة تنخفض معها درجات الحرارة بشكل إضافي وملموس، فيتدنى مستوى تساقط الثلوج فجر يوم السبت لتلامس ال1000 متر على المرتفعات الشمالية.

تحذير: عدم سلوك الطرق الجبلية التي تعلو عن 1200 متر بدءا من مساء يوم الجمعة بسبب اشتداد تأثير العاصفة الثلجية "دانييلا".

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و 19 درجة، طرابلس بين 9 و 17 درجة وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم اجمالا ، دون تعديل في درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة مترافقة برياح ناشطة مع احتمال حدوث برق ورعد يتخلله انفرجات احيانا ، كما تتساقط الثلوج المتفرقة بدءا من ارتفاع 1600 متر، وتلامس ال1500 متر خلال الليل. تشتد غزارة الامطار ليلا مع اقتراب و صول المنخفض الجوي Daniella بخاصة في المناطق الشمالية ، حيث يتوقع ان يتدنى مستوى تساقط الثلوج الى ما يقارب 1400 متر، ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات مما يؤدي الى انعدام الرؤية.

الجمعة: غائم مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ورياح ناشطة تشتد لتلامس سرعتها ال 85 كم/س، شمال البلاد يرتفع معها موج البحر لحدود ال 3 أمتار، تنهمر أمطار غزيرة تسوء معها الرؤية وتتشكل السيول على الطرق مع إنجرافات في التربة نتيجة وصول العاصفة الثلجية Daniella وتأثيرها. تتساقط الثلوج خلال النهار بدءا من ارتفاع 1400 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ال 1200 متر مع تدني درجات الحرارة وصولا الى ارتفاع ال 1000 متر فجر يوم السبت في المناطق الشمالية، كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات و انعدام الرؤية بشكل كلي .

السبت: غائم إجمالا مع أمطار متفرقة وغزيرة مصحوبة برياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع ال 1100 متر في الفترة الصباحية ، اما في المناطق الشمالية فمن المتوقع ان يتدنى مستوى تساقطه الى ما يقارب 1000 متر، تخف حدة الامطار والثلوج ابتداء من فترة بعد الظهر، و من المتوقع حدوث انفراجات واسعة، ونحذر من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1100 متر مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.

الأحد: غائم إجمالا مع أمطارمتفرقة تشتد غزارتها ابتداء من بعد الظهر، مصحوبة برياح ناشطة و عواصف رعدية، كما تتساقط الثلوج بدءا من 1400 متر في الفترة الصباحية، ومن المتوقع ان يتدنى مستوى تساقطه الى ما يقارب 1200 متر في المناطق الشمالية ليلا ، ونحذر من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن ال 1200 متر ، مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات .

-الحرارة على الساحل من 13 إلى 16 درجة، فوق الجبال من 5 إلى 8 درجات، في الداخل من 6 إلى 11 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و 30،كم/س، تنشط أحيانا لتلامس ال 55كم/س شمال البلاد.

-الانقشاع: سيء بسبب الضباب الكثيف على المرتفعات وغزارة الأمطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85%

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,39

-ساعة غروب الشمس: 17,02