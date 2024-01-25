الحلبي: لا وقت لديّ للدخول في سجالات!

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تلقّى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي عدداً من الاتصالات من إعلاميين، طلبوا استطلاع موقفه من رد تيار “المستقبل” على رده على البيان السياسي للتيار، وأوضح في هذا السياق أن قضايا التربية تستحق الكثير من الجهد ولا وقت لديه للدخول في سجالات.

من جهة ثانية، تلقّى الوزير إتصالات هاتفية من رئيس الحكومة السابق تمام سلام والرئيس فؤاد السنيورة، وكانت مناسبة لطرح العديد من القضايا الوطنية والتربويّة، واستقبل الحلبي النائب عماد الحوت وتابع معه قضايا تربوية.

كما استقبل الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، وعرض معه لقضية الإفادة من المباني غير المنتهية البناء وبالتالي استكمال أشغالها واستعمالها للتعليم.

ثم استقبل مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا على رأس وفد من منطقة عكار، وتلقى منهم دعوة لزيارة مدارس جرد عكار وتدشين مدارس في المنطقة. واستقبل بعد ذلك النائب السابق كريم الراسي وعرض معه لعدد من القضايا التربوية.