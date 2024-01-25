احتفال للتيار في سيدني استراليا بمناسبة "يوم استراليا"

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نظّم التيار الوطني الحر في سيدني استراليا احتفالاً بمناسبة "يوم استراليا" كرّم من خلاله كلّ من ترك بصمة محبة وابداع على أرض هذه البلاد وأغناها من أبناء الجالية اللبنانية وذلك للسنة ال ٢٦ على التوالي.

حضر الحفل:

النائب عن غرانفيل جوليا فين ممثلة رئيس حكومة نيوساوث ويلز كريس مينز ونائب هوكسبوري روبن بريستون ممثلة زعيم المعارضة في الولاية. سعادة سفير لبنان لدى استراليا ميلاد رعد قنصل لبنان العام في سيدني شربل معكرون والنائب الابرشي المونسينيور مارسلينو يوسف ممثلا المطران أنطوان شربل طربيه ورئيس دير مار شربل الاب اسعد لحود والأبوين شربل عبود وأنطوان طعمة. ورئيس بلدية هورنزبي فيليب رادوك ورئيس بلدية رايد سركيس يديليان ورئيس بلدية كانتربري بانكستاون بلال الحايك ونائبة الرئيس راشيل حريقة وأعضاء بلدية كامبرلاند سابرين فاروقي ديان كولمان ستيف كريستو وغلين المور وعضو بلدية بانكستاون جورج زخيا وقائد شرطة بلدية كامبرلاند السيد اندرو هولاند. وممثلو ورؤساء احزاب لبنانية(حركة الاستقلال، حزب الكتائب، تيار المردة) السيد طوني طوق ممثل المجلس الوطني، السيد شربل ديب منسق هيئة سيدني في التيار والحرّ ، السيد نخله عون نائب المنسق الفيدرالي في التيار الوطني الحرّ استراليا، السيد جوزف درويش منسق هيئة كانبرا في التيار وحشد من كوادر ومحبي ال-UALM.(التيار الوطني الحر أستراليا ).

افتتحت الحفل رئيسة بلدية كامبرلاند السيدة ليسا لايك التي اشادت بدور الجالية اللبنانية في المجتمع وبعدها كانت كلمة ترحيبية من السيد نخله عون ممثلاً المنسق الفيدرالي للتيار الوطني الحرّ استراليا السيد مارون الخوري .

بعدها القى منسق هيئة سيدني السيد شربل ديب كلمة نوّه فيها على اهميّة ورمزية "يوم استراليا" وتمنّى على النواب ورؤساء البلديات السعي للتعاون الدائم مع بعضنا البعض، وشكر الجميع لعملهم في سبيل انجاح الحفل.

بعدها تتالت الخطابات لكل من النائب عن غرانفيل جوليا فين التي سلطت الضوء على جهود وكرم ال UALM في تحضير لهذه المناسبة.

وكانت كلمة للنائب عن هوكسبوري روبن برستون وكلمة لنائب باراماتا الفيدرالي وكلمة لسفيرة يوم استراليا لهذا العام قمر حديد.