شربل مارون: تقدّمنا بمشروع موازنة اعتراضًا على أداء حكومة تصريف الاعمال

A + A -

أوضح النائب شربل مارون في حديث إلى "صوت كل لبنان"، ان "تقديم تكتل لبنان القوي مشروع موازنة عامة واشتراطه السير به والا مغادرة الجلسة، يأتي اعتراضا على أداء حكومة تصريف الاعمال وتصرفاتها المدمرة للدستور، وللحد من تصرفات الرئيس نجيب ميقاتي التي تدمررالعيش المشترك في البلاد".

وفي الملف الرئاسي، قال:"ان التيار الوطني الحر، ومنذ ما قبل الشغور في سدة الرئاسة، طالب بالحوار الجدي ثنائيا أكان أم ثلاثيا، لأنه المخرج الوحيد اذ اننا بحاجة اقله لستّ كتل نيابية لإنجاز الاستحقاق".

وإذ جدد رفض فرض أي مرشح، ختم مارون مشددا على "أهمية الاتفاق على خارطة طريق تضم حلولًا لملفات عدة منها أموال المودعين والنزوح السوري".