النائب غسان عطاالله لـ «الأنباء»: «التيار الحر» طرح الخيار الثالث للرئاسة منذ البداية

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رأى عضو «تكتل لبنان القوي» النائب غسان عطا الله أن التوجه نحو الخيار الثالث في الملف الرئاسي أمر طرحه التيار الوطني الحر منذ البداية ويجد فيه الحل للمشكلة الراهنة في لبنان، على قاعدة طرح اكثر من اسم مقبول من الطرف المسيحي يقتنع به باقي الفرقاء ولا يكون سببا لأي مشكلة، بل حلا للأزمة القائمة حاليا، مع وجوب أن يكون المرشح صاحب رؤية اقتصادية لإيجاد الحلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية».



واعتبر في تصريح لـ«الأنباء»، وجود جمود في المواقف والكل متمسك برأيه، من هنا اهمية الحوار والنقاش، ليس بين الحلفاء فحسب، وانما بين المختلفين بالرأي، لتقديم التنازلات المطلوبة، من اجل الوصول الى التفاهمات الممكنة. والجمود الحاصل يخلق سدا منيعا، ويحول امام امكانية النقاش، لكن كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري الأخير بهذا الخصوص جيد ويصب بذات المنحى. فالأمور تتجه نحو الحلحلة والحوار، للوصول الى الخيار الثالث».



وتابع: اللجنة «الخماسية» واضحة بكونها لن تطرح أسماء، وعلى اللبنانيين أن يخرجوا بالأسماء المقبولة، واعتقد أن العقل لو يتفتح نحو أمور جديدة، فيقدم المسيحي أسماء مقبولة للفريق الآخر اذا اقتنع بالنظر بأسماء جديدة، واذ ذاك يمكن الوصول الى نتيجة ايجابية. قناعتنا الثابتة بأن الحل الوحيد يكمن بالتفكير في خيارات جديدة وغير مطروحة، لأسماء تملك رؤية اقتصادية وصاحبة سيادة وطنية، ولا تكون شوكة في خاصرة المقاومة أو أي فريق في لبنان».



وردا على التصريحات التي تطالب بانتخابات نيابية مبكرة، قال عطا الله: «الطروحات بانتخابات مبكرة تدل على فشل كبير، واذا كل فترة يطرح فيها مثل هكذا استحقاق ونذهب الى هكذا خيارات وتقفل الابواب بوجهنا، فالأمر يعني عدم قدرتنا على الحكم واننا اضعف من أن نجترح الحلول المناسبة. نفهم أن المجلس ربما جاء بظروف غير عادية وكان فيه من الضغوط والاعلام والماديات وتشويه الصور وغسل الادمغة ووجود اخلال ما يكفي انما ننتظر التغيير في اي انتخابات جديدة ستحصل، لكن هذا لا يعني التفكير بانتخابات امام العجز عن الحلول، وانما يجب ان نرتقي بالمسؤولية، لإيجاد الحلول الممكنة، ولن يكون ثمة حل بإعادة انتاج السلطة من جديد».



ومضى يقول: «الأحرى بهذا المجلس انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تشكيل حكومة اصيلة، ولاحقا يظهر إذا كان الموضوع يحتاج الى انتخابات مبكرة أم لا، وليس كل أحد لم تعجبه النتائج ان يدعو لانتخابات مبكرة ويصبح الأمر عرفا».