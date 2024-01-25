سفراء "الخُماسية" في دارة البخاري اليوم

A + A -

مع تواصل الحركة الدولية تجاه لبنان، تشهد دارة سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري في اليرزة اليوم، لقاءات ديبلوماسية كثيفة لمعالجة الملف الرئاسي. يحضر سفراء دول اللجنة الخماسية، وهم: السفيرة الأميركية ليزا جونسون، السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، السفير القطري الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن فيصل آل ثاني والسفير المصري علاء موسى، لإطلاعهم على نتائج لقائه رئيس مجلس النّواب نبيه برّي. إلى ذلك، يلتقي السفير السعودي سفير دولة الكويت عبدالله الشاهين وسفير سلطنة عمان أحمد بن محمد السعيدي، وذلك في إطار الجهود المبذولة والتنسيق العربي لإنهاء خلو سدّة الرئاسة.