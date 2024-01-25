حدث أمني "غير عادي" على الحدود مع لبنان!

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن حدث أمني غير عادي في حنيتا على الحدود مع لبنان بالقرب من الناقورة.

وأغلقت إسرائيل صباح اليوم الخميس، الطرق في محيط مستوطنة حانيتا خشية من عملية تسلل من لبنان، وطلبت من سكان حانيتا التزام منازلهم.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأنه "تم إغلاق بعض الطرق في الجليل الغربي بسبب اشتباه في اختراق الحدود من لبنان".

بدورها، أكّدت "العربية" "إطلاق قذائف هاون تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في مزارع شبعا".

وأضافت، "الجيش الإسرائيلي يقصف الضهيرة واللبونة جنوبي لبنان".

وقالت القناة 13 الإسرائيلية: "رصد ثلاثة مشتبهين في منطقة حانيتا أطلق حالة الاستفار".

فيما تعرضت مناطق الضهيرة واللبونة وعلما الشعب في القطاع الغربي جنوبي لبنان الى قصف مدفعي إسرائيلي عنيف.