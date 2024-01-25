الجمهورية: مبادرة رئاسية جديدة... التفاصيل

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:



معلومات "الجمهورية" من مصادر موثوقة تؤكّد أنّ "الخماسية" ماضية في بناء أسس لما سمّتها المصادر "مبادرة جديدة" ستطرحها في وقت قريب".

وأكدت مصادر المعلومات انّ السفيرة الاميركية الجديدة ليزا جونسون وكذلك الفرنسية هيرفيه ماغرو على خط المشاورات المكثفة في غير اتجاه، فيما أعادت قطر تزخيم حركة وساطتها في بيروت،

وكشفت عن لقاء لسفراء دول "الخماسية" في لبنان خلال الساعات المقبلة، مع ترجيح انعقاده في دارة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في اليرزة، وسيكون مُكمّلاً للحراك الديبلوماسي العلني الذي تجلّى في زيارتَي السفير السعودي وكذلك المصري علاء موسى لرئيس مجلس النواب نبيه بري.

وإذا كانت زيارتا السفيرين السعودي والمصري الى عين التينة قد أكدتا على توجّه "الخماسية" الفاعل هذه المرة للدفع بالاستحقاق الرئاسي الى الامام، فإنّ الترقب يبقى سيد الموقف لما يمكن أن يتمخّض عنه الاجتماع المنتظر للجنة، وبحسب معلومات مصادر مواكبة لمسعى "الخماسية" لـ"الجمهورية" فإنّ هذا اللقاء مرجّح انعقاده في العاصمة الفرنسية، تليه زيارة لموفد اللجنة جان إيف لودريان إلى بيروت في اواسط النصف الاول من شباط المقبل، حاملاً معه أفكاراً جديدة لدفع اللبنانيين الى التوافق على رئيس".