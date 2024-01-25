«فورين بوليسي» نقلاً عن مصادر في الخارجية والدفاع: أميركا تخطط للانسحاب من سورية

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الوطن السورية: أعلنت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية، أمس نقلا عن مصادر في الخارجية الأميركية و«البنتاغون» أن البيت الأبيض لم يعد مهتماً بالمهمة الأميركية في سورية، التي يعتبرها غير ضرورية، وأن نقاشاً داخل الإدارة الأميركية يدور حول موعد وكيفية سحب تلك القوات، في حين تعرضت قاعدة الاحتلال الأميركي غير الشرعية في «حقل كونيكو» للغاز في ريف دير الزور الشمالي لهجوم جديد بالصواريخ، وقاعدة «حرير» في العراق بطائرة مسيرة.

وفي التفاصيل أوضحت «فورين بوليسي» أنه في ظل «الأزمة الإقليمية المعقدة، حيث بلغت التوترات والأعمال العدائية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط ذروتها لا ينبغي أن يكون من المفاجئ أن تعيد إدارة بايدن النظر في أولوياتها العسكرية في المنطقة».



وتتعرض القوات الأميركية في سورية والعراق لهجمات على يد المقاومة العراقية، على خلفية دعمها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة،

وأوضحت المجلة أنّ «الولايات المتحدة تخطط للانسحاب من سورية، حيث تعيد الإدارة الأميركية النظر في أولوياتها العسكرية في المنطقة»،

وذكرت المجلة الأميركية: «بينما لم يتم اتخاذ قرار نهائي بالمغادرة، قالت أربعة مصادر داخل وزارتي الدفاع والخارجية: إن البيت الأبيض لم يعد مهتماً بمواصلة المهمة التي يرى أنها غير ضرورية وتجري الآن مناقشات داخلية نشطة لتحديد كيف ومتى يمكن أن يتم الانسحاب».



وفي الثاني والعشرين من الشهر الجاري قال موقع «المونيتور» الأميركي: إن «البنتاغون» طرحت خطة لـ«حلفائها الأكراد السوريين» للدخول في شراكة مع الحكومة السورية في الحملة ضد تنظيم داعش الإرهابي، وذلك كجزء من مراجعة متجددة لسياسة الولايات المتحدة في سورية والتي تجري حالياً في وزارة الخارجية الأميركية.



وذكر الموقع أنه تم تناول الخطوط العريضة للاستراتيجية المقترحة خلال اجتماع عقده مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض «NSC» بناءً على طلب من وزارة الدفاع لتشكيل لجنة سياسات مشتركة بين الوكالات «IPC» تضم ممثلين عن وزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية ووكالة الاستخبارات المركزية «CIA».