عناوين الصحف ليوم الخميس 25 كانون الثاني 2024

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الأخبار: عرض فرنسي جديد إلى حزب الله

خطة إعادة انتشار لـ«اليونيفل» ربطاً بتصعيد العدوّ

معضلة الأسرى تحاصر إسرائيل



النهار: "الخمسة" يجتمعون اليوم... والموازنة منبريات مزايدة

الجمهورية: رسالة داخلية محبطة لجهود "الخماسية"



نداء الوطن: مواقف تخرق "ضابطة" برّي: الرئاسة أوّلاً

الموازنة على "مَنشَر" البرلمان و"بلطجة" داخلية تقمع النواب



البناء: واشنطن وضعت الانسحاب من سورية على الطاولة… وتفاوض على العراق / مفاوضات الدوحة حول وقف الحرب وتبادل الأسرى معقدة… لكنها جدية وتتقدم / نقاش الموازنة يظهر الاستعصاء السياسي وغياب تحالفات نيابية عابرة للطوائف /

اللواء: الإحتقان النيابي ينفجر في مجلس «الموازنة المثقوبة»

برّي يحشر باسيل وإجتماع لسفراء الخماسية اليوم.. وجبهة الجنوب بين التحريك والتبريد

l'orient le jour: Le Parlement démarre son examen du budget avec un marathon de discours