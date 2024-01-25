عناوين الصحف ليوم الخميس 25 كانون الثاني 2024

الأخبار: عرض فرنسي جديد إلى حزب الله
خطة إعادة انتشار لـ«اليونيفل» ربطاً بتصعيد العدوّ
معضلة الأسرى تحاصر إسرائيل
النهار: "الخمسة" يجتمعون اليوم... والموازنة منبريات مزايدة
الجمهورية: رسالة داخلية محبطة لجهود "الخماسية"
نداء الوطن: مواقف تخرق "ضابطة" برّي: الرئاسة أوّلاً
الموازنة على "مَنشَر" البرلمان و"بلطجة" داخلية تقمع النواب
البناء: واشنطن وضعت الانسحاب من سورية على الطاولة… وتفاوض على العراق / مفاوضات الدوحة حول وقف الحرب وتبادل الأسرى معقدة… لكنها جدية وتتقدم / نقاش الموازنة يظهر الاستعصاء السياسي وغياب تحالفات نيابية عابرة للطوائف /
اللواء: الإحتقان النيابي ينفجر في مجلس «الموازنة المثقوبة»
برّي يحشر باسيل وإجتماع لسفراء الخماسية اليوم.. وجبهة الجنوب بين التحريك والتبريد
l'orient le jour: Le Parlement démarre son examen du budget avec un marathon de discours