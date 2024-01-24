من الموازنة الى الرئاسة؟

من جلسة عادية لمناقشة موازنة لا يأمل منها اللبنانيون اصلاحاً كبيراً، مع الاقرار بالدور الكبير للجنة المال والموازنة في تعديل الصيغة الحكومية، ومن مسرح للعراضات السياسية والمزايدات والصراخ، كما جرى في الجلسة الصباحية بين النائب علي حسن خليل وعدد من النواب، الى منبر لطرح خارطة طريق وطنية شاملة للخروج من الازمة. هكذا حولت كلمة جبران باسيل اليوم جلسة ساحة النجمة، على أمل تلقف المبادرة من المعنيين. فرئيس التيار الوطني الحر الذي انطلق من اعتبار الجلسة جلسة تشريع ضرورة، جدد التحذير من تمادي الحكومة في السطو على صلاحيات الرئيس، تحت انظار مجلس النواب، منبهاً من سعي البعض الى تحويل الفراغ الرئاسي الميثاقي والدستوري الى مجرد شغور اداري، ومطلقاً مبادرة بقلب مفتوح الى النواب واللبنانيين، لانتخاب رئيس بالتفاهم لا الفرض، والشروع بالانقاذ.