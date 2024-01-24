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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “بعد الكشف الذي أجري من قبل وزارة الأشغال على الجسر المتصدّع بشكل كبير، والذي يقع بعد مشروع بعبدات هيلز، وبات يشكل خطرا على المواطنين والسلامة العامة.



لذلك، واعتبارًا من الساعة 13،00 من تاريخ اليوم 24-01-2024، تم قطع الطريق صعودًا من مستديرة الشليمار باتجاه مار موسى- ضهور الشوير، وسيتم تحويل وجهة السير باتجاه بكفيا، علمًا أنه سيتم قطع الطريق نزولاً قبل الجسر المذكور بحوالي /50/ مترًا.



يرجى من المواطنين أخذ العلم وعدم سلوك الطريق المؤدي إلى الجسر، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان”.