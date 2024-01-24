ابي خليل: يلي بيتو من قزاز ما براشق العالم بحجارة

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كتب عضو تكتل لبنان القوي الوزير سيزار ابي خليل عبر صفحته:

"انقلب السحر على الساحر لما مشيتو بالطايف نكاية وخلصتو بالزنزانة انقلب السحر على الساحر لما شاركتو بالاتفاق الرباعي وخلصتو بوزارة سياحة انقلب السحر على الساحر لما استقبلتو النازحين واليوم عم تتباكو انقلب السحر على الساحر لما وافقتو على ضرب الصلاحيات واليوم عم تتباكوا عليها انقلب السحر على الساحر لما غطيتو حكومة الميقاتي المستقيلة واليوم عم تستغربو اطالة الفراغ انقلب السحر على الساحر لما قلتو لا لتشريع الضرورة ورجعتوا نزلتو ا متل الشاطرين على جلسة اقروا فيها ١١٩ قانون. يلي بيتو من قزاز ما براشق العالم بحجارة…."