وزير الدفاع التقى تاياني: لبنان ملتزم بالقرارات الدولية ويتطلع الى حل عادل وشامل في المنطقة

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التقى وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة بعد ظهر اليوم، نائب رئيسة الحكومة الإيطالية وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني والوفد المرافق، في حضور السفيرة الإيطالية في لبنان نيكوليتا بومباردييري.



وتناول اللقاء العلاقات بين لبنان وايطاليا على الصعد كافة لا سيما ما يتعلق بالتعاون العسكري.

وشكر سليم لإيطاليا مساندتها المستمرة للجيش وأثنى على مشاركتها في قوة "اليونيفيل"، وأكد أن "لبنان يلتزم بالقرارات الدولية ويتطلع الى حل شامل وعادل للصراع في المنطقة على قاعدة حل الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة".

من جهته اشاد تيان ب "التعاون القائم بين الجيشين اللبناني والإيطالي"، وأعلن ان "هدف زيارته هو السعي الى خفض التصعيد في المنطقة وتهيئة الظروف لإيجاد حل عبر الوسائل الدبلوماسية ضمن مساعي الإتحاد الأوروبي، من أجل إستقرار في المنطقة يقوم على حل الدولتين".