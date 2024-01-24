"نؤيد الحل السلمي في المنطقة"... ميقاتي لوزير خارجية ايطاليا: لبنان مع تطبيق القرارات الدولية بحرفيتها خاصة القرار 1701

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إستقبل رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الايطالية انطونيو تاياني عصر اليوم في السرايا، في زيارة رسمية.

شارك في اللقاء الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني شميطلي، ومستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.

وعن الجانب الايطالي شاركت السفيرة الايطالية في لبنان نيكوليتا بومباردييري والوفد الايطالي المرافق.

في خلال الاجتماع أكد ميقاتي”أن لبنان يؤيد الحل السلمي في المنطقة، وأن لايطاليا واوروبا دورا اساسيا في الدفع بهذا الاتجاه”.

وشدد على”أن لبنان مع تطبيق القرارات الدولية بحرفيتها، خاصة القرار 1701 ، واستمرار التعاون بين الجيش واليونيفيل”.

أما الوزير الايطالي فأشار الى انه” سيقوم بجولة في لبنان ودول المنطقة للدفع باتجاه التهدئة وإحلال السلام”.

وقال:”إن ايطاليا تساند لبنان في مواقفه وتستمر في المساعدة لبسط التهدئة في الجنوب”.