السلطات القبرصية أنقذت 60 مهاجرا سوريا أبحروا من لبنان

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أعلنت السلطات القبرصية إنها أنقذت 60 مهاجرا سوريا من قارب صغير قبالة قبرص اليوم الأربعاء، مضيفة أن ثلاثة أطفال ورجلا عثر عليهم فاقدي الوعي على متن القارب. وأرسلت السلطات طائرات هليكوبتر للإنقاذ وسفن الدوريات بعد أن أبلغت سفينة تجارية عن وجود قارب صيد خشبي صغير على بُعد حوالي 30 ميلا بحريا قبالة كاب غريكو، أقصى نقطة في جنوب شرق قبرص.

واوضح مركز تنسيق الإنقاذ المشترك في قبرص إن جميع المهاجرين نُقلوا إلى المستشفى ومنهم الأربعة الذين عثر عليهم فاقدين للوعي وثلاثة آخرون مصابون بكسور في الأطراف السفلية. وذكر مسؤولون أنهم جميعا يعانون من الجفاف.

وذكر مسؤولون بأن ركاب القارب، وكلهم سوريون، أبحروا من لبنان في 18 كانون الثاني.

واشار مسؤولون قبارصة الى إن الحادث يسلط الضوء على المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص مع شبكات التهريب، وأضافوا أن الحادث سيؤدي لإثارة القضية مرة أخرى في اجتماع غير رسمي لوزراء العدل والشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.