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"مواقف حسب المصالح والدفع المسبق"... الخليل رد على نواب التغيير: منهم من مرّر جنسيته ولبنانيته في صفقة خضوع

24
JANUARY
2024
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كتب النائب علي حسن خليل عبر حسابه على  منصة "اكس":

لن نعطيكم شرف ذكر أسمائكم لأن الرأي العام يعرف:
‏الصغار الذين تعودوا أن ينتقلوا بمواقفهم حسب المصالح والدفع المسبق،صدّقوا كذبة التغيير التي كشفتها ممارساتهم خلال التجربة وصفقاتهم مع اصحاب المصالح في الداخل و الخارج، منهم من مرّر جنسيته ولبنانيته في صفقة خضوع،

والبطل الوهمي الذي صدّق كما جحا حمايته للدستور فضاع في خطاب الغوغائية "القانونية"،ومنهنّ من منذ العام ١٩٩٦ وسيرتها الإعلامية والسياسية والمصرفية وحساباتها وارتباطاتها وعلاقاتها وصفقاتها و "النط من ضفة الى ضفة " حسب الحساب الجاري ...كلها "عدالة" غير مطلوبة التحقق...

هؤلاء يعتقدون أن تحديهم للقانون والنظام الداخلي وصوتهم العالي يمدد كذبتهم في الرأي العام.
‏كفر عهراً سياسياً،تركنا لكم الطائرات الخاصة لتأخذكم و تعيدكم حسب أوامر غبّ الطلب و"سنتين بكفوا ليفضحوكم".

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