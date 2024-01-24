"لانقاذ المدينة والبلدات قي صيدا"... خطوة من وزير البيئة

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تابع وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين موضوع رفع النفايات في مدينة صيدا.



وقال ياسين في تصريح: "تواصلت صباح اليوم مع رئيس بلدية صيدا حازم بديع، لمتابعة تنفيذ خطة إدارة النفايات في مدينة صيدا والمناطق المجاورة، والتي وُضعت بالتعاون بين البلدية والمجتمع المدني ضمن التوجهات الاستراتيجية التي وضعتها وزارة البيئة لإصلاح قطاع النفايات الصلبة".





وأردف "أعلمني الرئيس بديع ان شركة "ستي بلو" بدأت منذ صباح اليوم العمل على رفع النفايات وتوزيع الحاويات الجديدة في أحياء مدينة صيدا وجوارها تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الاخير".





وتابع ياسين،"تأتي هذه الخطوة لانقاذ المدينة والبلدات المجاورة من ازمة نفايات عانت منها منذ الصيف الماضي".



وأضاف، "سنتابع العمل مع رئيس البلدية والهيئات الفاعلة في المدينة لتطوير منظومة النفايات ومنها تعزيز الفرز من المصدر وتفعيل معمل معالجة النفايات في صيدا والذي تلقى إنذاراً من البلدية من أجل القيام بالإصلاحات اللازمة لتحسين أداء المعمل التي وضعتها وزارة البيئة".



وختم ياسين: "كما تشكيل لجنة مشتركة بين البلدية والمجتمع المدني لمراقبة ومتابعة تنفيذ الإصلاحات".